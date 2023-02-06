Модернизированные газовые счетчики
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
Доставка по всей России
АНТИ ОБНАРУЖЕНИЕ
Модернизацию прибора обнаружить невозможно
ЗАВОДСКИЕ ПЛОМБЫ
На счётчике стоят оригинальные заводские пломбы
ГАРАНТИЯ
5 лет
Принцип работы модернизированного газового счетчика
Модернизированный газовый счетчик под пленку или магнит.
Мы вносим конструктивные изменения только в считывающее устройство (циферблат), после чего появляется возможность остановки счетчика газа неодимовым магнитом небольшого размера или пленкой
Все наши модернизированные счетчики отличительных признаков от оригинальных не имеют
Нашим модернизированным газовым счетчикам, антимагнитные пленки не страшны
Представлены в полной комплектации: счетчик, паспорт, коробка, магнит или пленка
ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ ПОД ПЛЁНКУ ИЛИ МАГНИТ
Бетар СГБМ-1.6, 3.2
Межтрубное расстояние 110мм
Подача газа слева или справа8500 руб.
Elster BK-G4
Межтрубное расстояние 110мм
Подача газа слева или справа8500 руб.
NPM-G4
Межтрубное расстояние 110мм
Подача газа слева или справа8500 руб.
Elster BK-G4 T
Межтрубное расстояние 110мм
Подача газа слева или справа9500 руб.
СГМН 1-G6
Межтрубное расстояние 200мм или 250мм
Подача газа слева или справа10500 руб.
Elster BK-G6
Межтрубное расстояние 200мм или 250мм
Подача газа слева или справа12500 руб.
Elster BK-G6 T
Межтрубное расстояние 200мм или 250мм
Подача газа слева или справа13500 руб.
Elster BK-G10
Межтрубное расстояние 200мм или 250мм
Подача газа слева или справа36500 руб.
Наши преимущества
Снимаем видео работы вашего счетчика перед отправкой
Используем только собственные разработки
Все пломбы заводские. В паспорте все печати стоят
Способы оплаты и доставки
Способы доставки
Курьером. Доставка осуществляется на следующий день, в удобное для вас время и место
Транспортной компанией. При 100% предоплате, счетчик отправляется Транспортной Компанией. Сроки доставки от 1 до 3 рабочих дней
Почтой России. При выборе наложенного платежа, доставка осуществляется только Почтой России. Сроки доставки от 2 до 10 рабочих дней
Способы оплаты
Наложенным платежом. Оплата производится при получении прибора в отделении Почты России
Банковским переводом. Оплата производится на банковский счет по реквизитам
Наличными курьеру. Оплата производится при получении прибора у курьера
Вопрос - ответ
Как установить газовый счетчик?
Установка нашего счетчика ничем не отличается от установки обычного счетчика. Вы можете ничего не говорить газовщику, который будет устанавливать наш счетчик. Внешне счетчик ничем не отличается от обычного заводского.
У меня уже стоит счетчик, могу ли я поменять его на ваш?
Да, можете. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Или, например, мотивировать замену тем, что на вашем старом счетчике есть какие-либо царапины, потертости или иные повреждения. Вы можете позвонить в Горгаз и попросить поменять вам счетчик. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сейчас счетчики меняют за счет абонента, и они являются его собственностью.
Обязательно ли ставить счетчик такой же марки, как прежний?
Нет, не обязательно. Вы можете поставить любой счетчик любой фирмы. Наши сотрудники вам помогут подобрать оптимальный вариант.
Как долго окупает себя газовый счетчик?
В среднем за 1 зимний сезон, если отопление у вас газовое. Для частных домов быстрее. Для производственных компаний - один месяц.