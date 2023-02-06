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Модернизированные газовые счетчики

ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
Доставка по всей России

АНТИ ОБНАРУЖЕНИЕ
Модернизацию прибора обнаружить невозможно

ЗАВОДСКИЕ ПЛОМБЫ
На счётчике стоят оригинальные заводские пломбы

ГАРАНТИЯ
5 лет

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Принцип работы модернизированного газового счетчика

ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА
1

Модернизированный газовый счетчик под пленку или магнит.

2

Мы вносим конструктивные изменения только в считывающее устройство (циферблат), после чего появляется возможность остановки счетчика газа неодимовым магнитом небольшого размера или пленкой

3

Все наши модернизированные счетчики отличительных признаков от оригинальных не имеют

4

Нашим модернизированным газовым счетчикам, антимагнитные пленки не страшны

5

Представлены в полной комплектации: счетчик, паспорт, коробка, магнит или пленка

ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ ПОД ПЛЁНКУ ИЛИ МАГНИТ

Бетар СГБМ-1.6, 3.2

Межтрубное расстояние 110мм

Подача газа слева или справа

8500 руб.

Elster BK-G4

Межтрубное расстояние 110мм

Подача газа слева или справа

8500 руб.

NPM-G4

Межтрубное расстояние 110мм

Подача газа слева или справа

8500 руб.

Elster BK-G4 T

Межтрубное расстояние 110мм

Подача газа слева или справа

9500 руб.

СГМН 1-G6

Межтрубное расстояние 200мм или 250мм

Подача газа слева или справа

10500 руб.

Elster BK-G6

Межтрубное расстояние 200мм или 250мм

Подача газа слева или справа

12500 руб.

Elster BK-G6 T

Межтрубное расстояние 200мм или 250мм

Подача газа слева или справа

13500 руб.

Elster BK-G10

Межтрубное расстояние 200мм или 250мм

Подача газа слева или справа

36500 руб.

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Наши преимущества

Снимаем видео работы вашего счетчика перед отправкой

Используем только собственные разработки

Все пломбы заводские. В паспорте все печати стоят

Способы оплаты и доставки

Способы доставки

Курьером. Доставка осуществляется на следующий день, в удобное для вас время и место

Транспортной компанией. При 100% предоплате, счетчик отправляется Транспортной Компанией. Сроки доставки от 1 до 3 рабочих дней

Почтой России. При выборе наложенного платежа, доставка осуществляется только Почтой России. Сроки доставки от 2 до 10 рабочих дней

Способы доставки

Способы оплаты

Наложенным платежом. Оплата производится при получении прибора в отделении Почты России

Банковским переводом. Оплата производится на банковский счет по реквизитам

Наличными курьеру. Оплата производится при получении прибора у курьера

Способы оплаты

Вопрос - ответ

Как установить газовый счетчик?

Установка нашего счетчика ничем не отличается от установки обычного счетчика. Вы можете ничего не говорить газовщику, который будет устанавливать наш счетчик. Внешне счетчик ничем не отличается от обычного заводского.

У меня уже стоит счетчик, могу ли я поменять его на ваш?

Да, можете. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Или, например, мотивировать замену тем, что на вашем старом счетчике есть какие-либо царапины, потертости или иные повреждения. Вы можете позвонить в Горгаз и попросить поменять вам счетчик. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сейчас счетчики меняют за счет абонента, и они являются его собственностью.

Обязательно ли ставить счетчик такой же марки, как прежний?

Нет, не обязательно. Вы можете поставить любой счетчик любой фирмы. Наши сотрудники вам помогут подобрать оптимальный вариант.

Как долго окупает себя газовый счетчик?

В среднем за 1 зимний сезон, если отопление у вас газовое. Для частных домов быстрее. Для производственных компаний - один месяц.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Сергей К.

Очень доволен счетчиком, приобретенном на вашем сайте. Работает отлично, все пломбы целы, у монтажников никаких подозрений не вызвал. Просто незаменимая вещь для предпринимателей, желающих сэкономить при растущих ценах на коммунальные услуги. Удачи вам и процветания.

Василий А.

Понадобился умный счетчик, очень долго выбирал, и в итоге обратился в компанию Лайттариф. Очень понравилось обслуживание, ребята подробно объяснили как пользоваться. Заказал и уже через 3 дня счетчик был у меня. Никаких вопросов при установки не возникло. Сейчас уже третий месяц, как пользуюсь. Экономия получается существенная.

Ольга С.

Обращались в компанию лайттариф, когда делали в квартире капитальный ремонт. Меняли всё, и даже счётчик. Так как в квартире был установлен электроплита, то решили уберечь себя от лишних трат и заказали счетчик Энергомера с пультом. Доставили заказ на следующий день. Спасибо за оперативность и консультацию. Очень довольны.

Артем Д.

Здравствуйте! Заказывал электросчетчик Меркурий 230ART и автоматический выключатель. Все устроило, все работает. Заказываю уже не первый счетчик и решил оставить отзыв, потому что ребята заслужили. Ни одного косяка с их стороны не было. Спасибо ребята.

Антон В.

Хочу выразить благодарность за консультацию и быструю доставку до Челябинска. Газовый счетчик брал Эльстер BK-G4, с магнитом. Доставили курьерской службой прямо на дом. При установке никаких вопросов не возникло. Очень доволен покупкой.

НАШИ КОНТАКТЫ

Телефон
8 (960) 072 08 92
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 42
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